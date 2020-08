Roma: Pacetti (M5s) a Zingaretti, Raggi problema? Quelli veri li stiamo affrontando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro Zingaretti, realmente credi che il principale problema di Roma sia Virginia Raggi? Quindi il problema non è la mafia, che la sindaca e la nostra Amministrazione stanno combattendo insieme alle forze dell’ordine raggiungendo risultati mai visti". Lo scrive in un post su Facebook il capogruppo in Campidoglio del Movimento 5 stelle Giuliano Pacetti. "Il problema non è la montagna di debiti che abbiamo ereditato e che stiamo ‘scalando’ rimettendo i conti in ordine per offrire servizi ai cittadini e realizzare nuove opere per la Capitale. Forse non è un problema neppure lo stato delle aziende municipalizzate come Atac, spolpate dalla politica per decenni e che abbiamo salvato tutelando 12 mila lavoratori e le loro famiglie. O la situazione in cui abbiamo trovato strade e infrastrutture che stiamo rimettendo a posto dopo decenni di incuria -continua Pacetti -. Per noi sono questi i veri problemi di Roma e noi i problemi li affrontiamo. Abbiamo invertito la rotta e andremo avanti a testa alta con chi crede in un percorso di cambiamento, nel segno della legalità e della buona Amministrazione. C’è tanto da fare ma la pagina l’abbiamo già voltata e continueremo a farlo con l’aiuto di tutti i cittadini romani. Insieme", ha concluso il pentastellato.(Rer)