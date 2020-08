Coronavirus: Arcuri, virus non ci ha mai lasciato, serve elevato senso responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il virus "non ci mai lasciato", "sarà superato quando ci saranno miliardi di vaccini". Lo ha detto Domenico Arcuri, amministratore delegato Invitalia e commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, intervenendo al Meeting di Rimini. "Siamo stati costretti per un periodo di tempo - spiega ancora - a rinunciare a uno dei beni meno negoziabili, la libertà. Una volta recuperata la libertà bisogna accompagnarla ad un elevato senso di responsabilità". (Rer)