Russia: Gentiloni, ipotesi avvelenamento Navalnyj è terribile

- Il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni ha affermato che i suoi pensieri sono con Aleksej Navalnyj. "L’ipotesi che sia stato avvelenato è terribile. Se confermata, peserà come un macigno sui responsabili", ha dichiarato Gentiloni tramite Twitter, commentando le notizie che giungono da Omsk, in Russia, dove l’oppositore politico si trova in coma nel reparto di terapia intensiva di un ospedale locale. (Beb)