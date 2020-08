Iran-Emirati Arabi: Teheran sequestra nave emiratina, situazione “in corso di valutazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran ha “intercettato” una nave registrata negli Emirati Arabi Uniti che aveva violato le sue acque territoriali, arrestandone l’equipaggio. Lo afferma oggi un comunicato del ministero degli Esteri di Teheran, secondo cui una “procedura legale è in corso per valutare la situazione dell’imbarcazione”. Il sequestro sarebbe avvenuto lunedì 17 agosto a opera delle guardie di confine iraniane. Secondo il comunicato, nello stesso giorno la Guardia costiera degli Emirati Arabi avrebbe ucciso due pescatori iraniani aprendo il fuoco su alcune imbarcazioni da pesca, e sequestrato alcune barche. Dopo la convocazione dell’incaricato d’affari di Abu Dhabi da parte delle autorità iraniane, gli Emirati hanno espresso in una nota ufficiale inviata ieri “profondo dispiacere” per l’incidente, e hanno affermato la propria disponibilità a “compensare il danno inflitto”. (Irt)