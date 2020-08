Coronavirus: Arcuri, riapertura scuole il 14 settembre con il massimo livello sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo è riaprire le scuole il 14 settembre con il massimo livello sicurezza possibile ed io sono convinto che riusciremo a conseguirlo". Lo ha affermato Domenico Arcuri, amministratore delegato Invitalia e commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 intervenendo al meeting di Rimini. La riapertura non è solo necessaria "per il fine pure altissimo dell'istruzione - ha aggiunto - ma perché è il primo ritorno collettivo alla normalità. La vita delle famiglie torna normale se i ragazzi la mattina possono andare a scuola e il pomeriggio studiare". (Rer)