I fatti del giorno - Roma (2)

- Rifiuti: Raggi, tanti romani impegnati a far rispettare regole, chi ama città la rispetta - Virginia Raggi, sindaco di Roma, in un post su Facebook scrive: "Spesso parliamo degli zozzoni che sporcano le nostre strade ma, oltre a loro, esistono anche tanti cittadini che amano Roma e la difendono". Il sindaco della Capitale, infatti, ha allegato al post anche un video che mostra diversi romani intenti a far rispettare le regole e chi tenta di buttare abusivamente i rifiuti. "Le immagini che vedete, infatti - aggiunge Raggi - mostrano diversi episodi in cui alcuni zozzoni sono stati duramente rimproverati. E, a volte, invitati a raccogliere ciò che era stato buttato per terra. Questi casi, spesso, sono immortalati dagli occhi elettronici delle nostre fototrappole: strumenti che permettono al Nucleo ambiente e decoro della Polizia locale di Roma Capitale di identificare e sanzionare i responsabili degli sversamenti illegali. Spesso i reati ci vengono segnalati dagli stessi cittadini che, stanchi di vedere questi episodi vergognosi, si rivolgono alle forze dell’ordine. A tutti loro, alle associazioni e ai nostri agenti va il nostro grazie. Chi ama Roma la rispetta". (segue) (Rer)