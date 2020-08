I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Zingaretti, al via "Scuolasicura", test per 120mila docenti e operatori - Al via oggi, nel Lazio, "ScuolaSicura". Lo scrive, su Facebook, il governatore del Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Oggi partiamo con 'ScuolaSicura'. Coinvolgerà 120 mila tra docenti e operatori della scuola - spiega - che vorranno sottoporsi volontariamente al test sierologico. Ci sono già 10 mila prenotazioni. Per noi la scuola è centrale, perché bisogna riprendere i cicli formativi in piena sicurezza. Noi dobbiamo tornare a vivere sicuri con la massima responsabilità". (Rer)