- Libia: Saleh e Al Mishri pronti a incontrarsi in Marocco - Il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia (l’organo legislativo eletto nel 2014 che si riunisce in Cirenaica), Aguila Saleh, è "pronto a incontrare" il capo dell’Alto Consiglio di Stato di Tripoli (il “Senato” libico con sede a Tripoli), Khaled al Mishri, in Marocco. Lo ha riferito ad “Agenzia Nova” lo staff dell’ufficio stampa di Saleh. "Il presidente del Parlamento è favorevole a un incontro con Khaled al Mishri il prima possibile", riferisce a “Nova” un portavoce del politico cirenaico, spiegando che il Marocco, sotto gli auspici del re Mohammed VI, sta portando avanti degli sforzi diplomatici per risolvere la crisi libica. Da parte sua, lo stesso Mishri - politico originario della città occidentale di Zawiya, considerato punto di riferimento dei Fratelli musulmani libici, pur avendo ufficialmente abbandonato il gruppo islamico nel gennaio del 2019 - ha dichiarato alla stampa libica di essere pronto a incontrare il presidente del Parlamento, nell’ambito della mediazione portata avanti da Rabat. Il presidente del Consiglio di Stato di Tripoli ha spiegato di aver visitato il Marocco lo scorso luglio in concomitanza con una visita di Saleh, dicendosi disponibile ad incontrare il politico dell'est della Libia “purché questo incontro sia pubblico, alla presenza dei fratelli marocchini e con garanzie internazionali". (segue) (Res)