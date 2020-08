I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: il portavoce delle forze di Haftar respinge proposta di "smilitarizzare" Sirte - Il portavoce dell'autoproclamo Esercito nazionale libico (Lna), generale Ahmed al Mismari, ha respinto la proposta per istituire una zona smilitarizzata a Sirte, città che a suo dire si trova in un’area “sicura e non di conflitto”. In una conferenza stampa da Bengasi, Al Mismari ha spiegato che "le aree smilitarizzate sono zone di conflitto e crisi, dove la gente viene sfollata e si diffondono la criminalità armata e la lotta per il potere”. Queste caratteristiche “non valgono naturalmente a Sirte, che è considerata una delle città libiche più sicure, ma si attribuiscono invece a quanto sta accadendo a Tripoli", la capitale della Libia controllata dal Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna), organo legislativo riconosciuto dalle Nazioni Unite. Il portavoce dell’Lna ha detto che le forze armate della Turchia sono in controllo dei porti di Misurata, Al Khoms e Tripoli, sottolineando che il Qatar sta fornendo supporto alle forze turche sul suolo libico. Per quanto riguarda l'apertura dei terminal di esportazione petrolifera, Al Mismari ha spiegato che l'esercito "ha deciso di svuotare i serbatoi di petrolio e dei suoi derivati situati nei porti petroliferi e di esportarli all'estero". (segue) (Res)