I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Libia: sindacato della Noc accoglie con favore annuncio riapertura terminal petroliferi - Il sindacato generale dei lavoratori della National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera statale della Libia con sede a Tripoli) ha accolto con favore l'annuncio da parte dell'Esercito nazionale libico (Lna) sulla riapertura dei giacimenti e dei terminal di esportazione petroliferi, chiusi per ordine del generale Khalifa Haftar il 18 gennaio scorso, alla vigilia della Conferenza internazionale di Berlino sulla crisi libica. Il comandante della Guardia delle strutture petrolifere dell’Lna, generale Naji al Maghribi, ha annunciato martedì 18 agosto che “non vi sono obiezioni all'apertura dei porti e delle installazioni petrolifere, sulla base di una decisione del maresciallo di campo Haftar”. In una dichiarazione rilasciata ad “Agenzia Nova”, il sindacato ha parlato di "un passo nella giusta direzione per preservare il settore petrolifero e del gas in Libia come risorsa sovrana per tutti i libici, le cui entrate dovrebbero essere distribuite equamente a tutte le regioni del Paese e non dovrebbero costituire uno strumento di pressione e di divisione politica all'interno dello Stato". Il sindacato ha aggiunto che l'apertura dei pozzi e dei terminal contribuirà a preservare le infrastrutture e gli impianti petroliferi, comprese le attrezzature di perforazione, e anche “a fornire il gas necessario per far funzionare l'elettricità e alleviare le sofferenze quotidiane dei cittadini". (segue) (Res)