I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Migranti: Libia, Guardia costiera intercetta 86 persone in alto mare - La Guardia costiera della Libia ha annunciato di aver intercettato e riportato a terra 86 migranti e richiedenti asilo in due distinte operazioni in alto mare. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Mohamed al Hani, ufficiale della Guardia costiera libica della Libia occidentale. Ieri sera, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e l'Agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) hanno denunciato la tragica morte di almeno 45 migranti e rifugiati il 17 agosto, in quello che è il naufragio di maggiori proporzioni registrato al largo della costa libica nel 2020. Al Hani ha affermato la Guardia costiera, ieri sera, ha riportato in Libia 74 richiedenti asilo, tra cui cui 13 minori, a cui le organizzazioni internazionale hanno potuto fornire una prima assistenza nei punti di sbarco. “La Guardia costiera del Governo di accordo nazionale tratta i richiedenti asilo e i migranti in modo umano in conformità con gli standard internazionali", ha tenuto a precisare Al Hani. Quest’ultimo ha evidenziato l'importanza del sostegno internazionale fornito alla Guardia costiera di Tripoli, affinché quest’ultima “possa svolgere i compiti ad essa assegnati con elevata efficienza e professionalità per porre fine al fenomeno della migrazione illegale nel Mediterraneo". (segue) (Res)