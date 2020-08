© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: governo condanna decisione Usa di sospendere tre accordi bilaterali - Il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong (Hksar) oggi ha condannato la decisione degli Stati Uniti di sospendere tre accordi bilaterali in seguito all’entrata in vigore nella città della nuova legge sulla sicurezza approvata a Pechino. Un portavoce dell’esecutivo di Hong Kong ha dichiarato che tali accordi non costituiscono un trattamento preferenziale concesso dagli Stati Uniti, ma sono intese bilaterali negoziate a beneficio dei popoli e delle imprese di entrambe le parti. Secondo l’amministrazione dell’ex colonia britannica la decisione unilaterale degli Stati Uniti riflette la loro “mancanza di rispetto per il bilateralismo e il multilateralismo”. Il portavoce ha accusato gli Usa di usare Hong Kong come una “pedina” contro il governo centrale della Cina e ha sottolineato che la sospensione degli accordi renderà più facile ai responsabili di gravi reati sottrarsi alla giustizia. Infine, il portavoce ha ribadito che Hong Kong continuerà a cooperare nel campo della giustizia con altri membri della comunità internazionale e ha esortato Washington a non interferire negli affari interni cinesi. (segue) (Res)