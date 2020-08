© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud: coronavirus, Seul vieta raduni di oltre dieci persone - Per il settimo giorno consecutivo la Corea del Sud ha registrato un incremento dei nuovi casi di coronavirus a tre cifre, dovuto soprattutto al focolaio collegato alla setta religiosa Sarang Jeil che è emerso nella regione metropolitana di Seul. Sono 288 i casi confermati oggi dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kcdc), di cui 276 trasmessi localmente. Tra questi 135 sono stati individuati a Seul, 81 nella provincia di Gyeonggi e dieci a Incheon. Il totale dall’inizio dell’epidemia è salito a 16.346 casi, di cui 1.500 individuati nell’ultima settimana. Alla chiesa guidata dal pastore conservatore Jun Kwang-hoon sono riconducibili 676 casi, 53 in più rispetto a ieri, di cui 637 nell’area della capitale e i rimanenti in altre 13 località. Nell’area della capitale il numero dei pazienti ha superato cinquemila e sono state reintrodotte misure restrittive. (segue) (Res)