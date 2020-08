© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: coronavirus, oltre 2,8 milioni di casi dopo aumento record di quasi 70 mila in un giorno - I casi di coronavirus in India, aggiornati a questa mattina alle 8 (ora di Nuova Delhi), sono saliti a 2.836.925, con 53.866 decessi e 2.096.664 pazienti guariti o dimessi dagli ospedali; i casi attivi sono 686.395. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. Tutti i 35 Stati e Territori dell’Unione sono interessati dal contagio; il più colpito è il Maharashtra, seguito dal Tamil Nadu e dall’Andhra Pradesh. Nelle ultime 24 ore nel paese sono stati registrati 69.652 nuovi casi, record di incremento giornaliero, e 977 decessi. Il tasso di recupero è del 73,91 per cento mentre quello di letalità dell’1,9 per cento. L’India è al terzo posto al mondo per casi, dopo Stati Uniti e Brasile, e al quarto per decessi, dopo Usa, Brasile e Messico. Ieri sono stati effettuati 918.470 test e il totale ha raggiunto 32.661.252, secondo i dati del Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr). Il gruppo clinico e di sorveglianza del Consiglio ha inoltre riferito che non ci sono prove di possibili reinfezioni tra i guariti. (segue) (Res)