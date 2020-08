Russia: Borrell, preoccupato per sospetto avvelenamento di Aleksej Navalny

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sospetto avvelenamento di Aleksej Navalnyj è fonte di preoccupazione. Lo scrive su Twitter l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, commentando le notizie che giungono da Omsk, in Russia, dove l’oppositore politico si trova in coma nel reparto di terapia intensiva di un ospedale locale. “In caso di conferma dell’avvelenamento, i responsabili dovranno risponderne”, ha scritto Borrell. “Gli auguro una pronta e completa guarigione”, ha aggiunto l’Alto rappresentante. (Beb)