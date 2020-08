I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: coronavirus, 13.056 nuovi contagi in 24 ore - Le autorità sanitarie della Colombia hanno confermato ieri 13.056 casi di nuovo coronavirus in 24 ore, che portano il numero totale dei contagi a 502.178. I nuovi decessi sono stati 360 e fanno salire il numero complessivo delle morti legate al virus a 15.979. I casi attivi sono 158.893, mentre sono 326.298 le persone che sono guarite dalla malattia. La scorsa settimana la sindaca di Bogotà, dove si concentra la maggior parte dei nuovi contagi, ha dichiarato che sette località del distretto della capitale verranno messe in quarantena fino al 30 agosto, nel tentativo di superare il picco dei contagi previsto nel mese. Lo scorso 28 luglio il presidente colombiano Ivan Duque ha annunciato l’estensione a livello nazionale dell’isolamento preventivo obbligatorio dal 1 al 30 agosto, nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. Durante questo periodo proseguirà la riattivazione graduale dei settori economici, a seconda della situazione epidemiologica di ciascun municipio. (segue) (Res)