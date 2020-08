© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: Corte suprema respinge petizioni che chiedono revoca arresti per ex presidente Uribe - La Corte suprema della Colombia ha respinto in quanto illegittime le prime 177 delle oltre 400 petizioni arrivate per chiedere di revocare gli arresti domiciliari all’ex presidente ed ex senatore Alvaro Uribe. “177 ricorsi contro la detenzione preventiva imposta al senatore Uribe vengono respinti per mancanza di legittimazione e perché la violazione dei diritti politici non sussiste”, si legge in un messaggio pubblicato dalla Corte sui profili social. Si tratta della seconda decisione giudiziaria nei confronti dell’ex capo dello stato. Ieri un tribunale di Monteria ha respinto la richiesta di habeas corpus presentata dal senatore Santiago Valencia, del partito Centro democratico. All’habeas corpus ricorrono coloro che ritengono si essere stati privati della libertà ingiustamente. (segue) (Res)