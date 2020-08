© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: direttrice Unseco condanna omicidio giornalista e chiede indagine - La direttrice generale dell’Unesco, Audrey Azoulay, ha condannato l’omicidio del giornalista colombiano Abelardo Liz, avvenuto nella città di Corinto, nel dipartimento del Cauca, lo scorso 13 agosto. “Condanno l'omicidio di Abelardo Liz. Chiedo alle autorità di indagare e portare i responsabili davanti alla giustizia. L'impunità per questo crimine non deve essere tollerata”, ha dichiarato Azoulay in un comunicato. Liz è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre stava coprendo una protesta sul diritto alla terra. Il giornalista lavorava per la radio di comunità “Nacion Nasa”. (segue) (Res)