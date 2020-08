I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: coronavirus, 2.031 nuovi contagi in 24 ore - Le autorità sanitarie della Bolivia hanno confermato ieri 2.031 casi di nuovo coronavirus, che portano il totale dei contagi confermati a 105.050. I nuovi decessi sono 61 e portano il computo ufficiale delle morti legate al virus a 4.233. I nuovi casi sono stati registrati nei dipartimenti di La Paz (805), Tarija (305), Santa Cruz (282), Potosí (268), Chuquisaca (107), Cochabamba (72), Beni (71), Oruro (68) e Pando (53). Nel complesso i casi attivi sono 60.852, mentre sono 39.965 le persone che sono guarite dalla malattia. Nei giorni scorsi il sindaco di La Paz, Luis Revilla, ha annunciato un ritorno della città dal 16 al 23 agosto. In questo contesto il governo ha prolungato la quarantena “dinamica” dichiarata per contenere la diffusione del nuovo coronavirus fino al 31 agosto. (Res)