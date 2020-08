Milano: controlli della polizia in diverse zone, arresti per droga, sanzioni a bar e contravvenzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri la questura di Milano ha effettuato dei servizi mirati di controllo del territorio in alcune zone della periferia e nel centro cittadino. Nella mattina i poliziotti del commissariato di Porta Genova, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine della Lombardia, hanno controllato 36 persone. I controlli hanno permesso di elevare 6 contravvenzioni al Codice della Strada e di sottoporre a fermo amministrativo un veicolo. I poliziotti hanno anche sanzionato amministrativamente un bar in piazzale della stazione Porta Genova dove sono stati riscontrati illeciti per violazione delle norme sugli apparecchi elettronici da gioco. Nel pomeriggio il servizio svolto dagli agenti di Garibaldi Venezia ha interessato le zone dove spesso si verificano episodi di microcriminalità, tra cui piazza Duca d'Aosta dove gli agenti hanno controllato 55 persone, di cui 12 accompagnati in Questura per accertamenti; un cittadino del Mali del '95 e un afghano del '94, inoltre, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti. Durante i controlli, gli agenti hanno sequestrato a carico di ignoti 8,39 gr di hashish. I controlli sono proseguiti presso i Bastioni di Porta Venezia dove gli agenti hanno controllato diverse persone e hanno sequestrato 5,88 gr di hashish. Sempre ieri pomeriggio con l'impiego delle unità cinofile, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti 43 gr di marijuana e 22 di hashish, trovati all'interno del parco Sempione. Gli agenti della volante del Commissariato Centro, inoltre, nei pressi del campo da basket all'interno del parco, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, nei confronti di un cittadino del Senegal con precedenti specifici in materia di stupefacenti. (Com)