Coronavirus: Ricciardi, se aumenta elezioni e scuola a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prossime elezioni e anche la riapertura delle scuole possono "essere a rischio" "se la circolazione del virus riaumenta". Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, ad "Agorà Estate", su Rai 3, in merito alla possibilità di poter svolgere le elezioni nonostante l'aumento dei contagi da Covid-19. Se saranno modificati i comportamenti in "tutte le fasce di età, soprattutto tra i 20 e i 40 anni, sicuramente si potrà andare a votare e si potrà riprendere la scuola il 14 settembre. Se questo non succede - ha però specificato - la circolazione del virus aumenta e ci troveremo nelle condizioni di altri paesi in cui queste attività sono messe a rischio". (Rin)