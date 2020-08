Coronavirus: Trivelli, obiettivo a Malpensa 1.500 - 1800 tamponi al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oggi in Lombardia si fanno dai 7mila ai 9mila tamponi al giorno, e, per gli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio dovrebbero assestarsi a 2500-3000. Sono già mille i passeggeri che si sono prenotati per i prossimi tre giorni per eseguire il tampone direttamente a Malpensa. L'obiettivo per lo scalo di Malpensa è di effettuare a regime dai 1500 ai 1800 tamponi al giorno, circa 200 l'ora per i viaggiatori che arrivano da Croazia, Spagna grecia e Malta, su aerei che atterrano tutti i giorni dalle 9 alle 17.30. Lo ha detto il direttore generale dell'assessorato al welfare della Regione Lombardia Marco Trivelli, durante una conferenza stampa allo scalo varesino nel primo giorno in cui ha preso il via lo screening. Domani verrà aperto anche un punto prelievi all'aeroporto di Linate dove però i passeggeri attesi dai quattro Paesi "a rischio" sono pochi, circa 300-400 al giorno. Sabato dovrebbe prendere avvio un punto prelievi allo scalo di Orio al serio vicino all'ospedale della fiera. (Rem)