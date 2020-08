Ucraina: coronavirus, continua a crescere numero dei contagi, 2.134 nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha stabilito un nuovo record negativo di casi di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore, saliti a quota 2.134. Lo ha reso noto oggi il ministro della Salute Maksym Stepanov, rilevando come solo ieri si era toccato il massimo dall'inizio dell'epidemia, con 1.967 persone contagiate nel paese. Il trend di crescita dei casi di coronavirus è quindi in costante crescita, tema di preoccupazione per le autorità ucraine anche a causa dell'aumento dei decessi, che nelle ultime 24 ore sono stati 40, come riferisce l'agenzia di stampa "Interfax Ucraina". (Rum)