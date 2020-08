Croazia: premier Plenkovic, nonostante aumento contagi dati turistici positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova crescita globale dei contagi di Covid-19 ha provocato un aumento dei casi anche in Croazia: per questo motivo le autorità invitano a mantenere un senso di responsabilità e attenzione. Lo ha scritto su Twitter il premier croato, Andrej Plenkovic, secondo cui spetta per primi ai cittadini con i loro comportamenti “continuare a proteggere la salute delle altre persone, l'economia e il lavoro”. Nonostante la pandemia, ha spiegato il capo del governo, “grazie a misure tempestive la Croazia è riuscita a ottenere ottimi risultati turistici. A luglio è stato realizzato il 61 per cento e ad agosto il 69 per cento dei pernottamenti rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Attualmente sono circa 700 mila i turisti in Croazia”. (Zac)