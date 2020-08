India: coronavirus, oltre 2,8 milioni di casi dopo aumento record di quasi 70 mila in un giorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità ha reso noti anche i dati della seconda indagine sierologica effettuata a Nuova Delhi, tra il primo e il 7 agosto: è emerso che il 29,1 per cento della popolazione ha sviluppato anticorpi al virus, tra le donne (32,2 per cento) più che tra gli uomini (28,3 per cento) e con una prevalenza nella fascia di età inferiore a 18 anni (34,7 per cento) e nel distretto sud-orientale (33,2 per cento). La percentuale media è aumentata di oltre sei punti rispetto al 22,86 per cento della prima indagine, svolta tra il 27 giugno e il 10 luglio. I campioni esaminati sono stati 21.387 la prima volta e 15 mila la seconda. Nell’All India Institute of Medical Sciences (Aiims) della capitale è ricoverato da lunedì il ministro dell’Interno, Amit Shah, 55 anni, le cui condizioni sono state definite stabili: l’esponente del governo vi è stato trasferito per ulteriori terapie dal Medanta Hospital di Gurgaon, nell’Haryana, dopo essere stato curato per la Covid-19 ed essere tornato negativo. (segue) (Inn)