Piemonte: Andrea Repossini è il nuovo direttore di Coldiretti Torino

- Andrea Repossini è il nuovo direttore di Coldiretti Torino. Succede a sette anni dalla direzione di Michele Mellano che ora lascia la direzione al collega: "Sono al servizio di Coldiretti da 25 anni -spiega Mellano- Gli ultimi sette anni sono stati incredibili. Ho vissuto un'esperienza importantissima e di questo ringrazio tutti i dirigenti, sociali e personale della Federazione". Il nuovo direttore si presenta con un'esperienza precedente di direzione all'interno della Coldiretti Sondrio: "In quella provincia ho costruito una sindacalizzazione importante, qui a Torino lavorerò per portare avanti la bandiera Coldiretti e l'orgoglio degli agricoltori che ne fanno parte. Ce la metterò tutta per fare bene e dare le risposte giuste per le esigenze del territorio e dei nostri agricoltori". (Rin)