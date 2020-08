Kenya: allo studio protocollo per trattamento Covid-19 con plasma prelevato da pazienti guariti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kenya sta sviluppando un protocollo che consentirà agli esperti di esplorare il trattamento di pazienti lievemente affetti da Covid-19 con plasma sanguigno prelevato da pazienti guariti. “Nell'ambito di questo studio, gli esperti esploreranno la possibilità di prelevare il sangue da pazienti guariti dal Covid-19 e di utilizzarlo come farmaco per coloro che manifestano sintomi lievi della malattia”, ha dichiarato il ministero della Sanità di Nairobi un una nota. A livello globale ci sono al momento più di 80 studi che reclutano pazienti affetti da Covid-19 per studiare l'effetto del plasma convalescente prelevato dal sangue dei pazienti guariti. Anche il Sudafrica sta testando questa terapia.(Res)