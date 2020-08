Regno Unito: ministro per la Scuola si scusa con studenti per problemi sistema di voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Scuola britannico, Nick Gibb, si è scusato con gli studenti del paese per “l’ansia, il dolore e l’incertezza” causati per il problema dei voti scolastici. In un’intervista all’emittente “Sky News”, Gibb ha spiegato che la revisione dei voti è attualmente in corso, dopo le modifiche al ribasso dovute alla scelta degli algoritmi, e che “auspicabilmente” verranno resi noti la prossima settimana. “Voglio scusarmi con i giovani per l’ansia, il dolore e l’incertezza causate da quanto accaduto con il sistema di voto”, ha aggiunto il ministro. (segue) (Rel)