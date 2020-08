Regno Unito: ministro per la Scuola si scusa con studenti per problemi sistema di voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, il governo del Regno Unito ha confermato che tutti i risultati del Certificato generale di istruzione secondaria (Cgse) in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord saranno basati sui voti valutati dagli insegnanti e non su quelli assegnati dall'algoritmo. Il governo ha così modificato la propria posizione in materia dopo le proteste di alunni, insegnanti e politici. Il premier Boris Johnson ha interrotto le vacanze per arginare la crisi provocata dai voti assegnati dall’algoritmo del governo agli studenti dopo l’interruzione dell’attività scolastica. Johnson mattina ha tenuto una riunione telefonica dalla Scozia – dove si trova per una settimana di vacanza – con il ministro Williamson e con i rappresentanti dell’Ofqual, l’ente regolatore per gli esami. L’obiettivo del governo, ha aggiunto il portavoce, è “trovare il sistema più equo possibile”. (Rel)