Polonia: viceministro Difesa, nessuna preoccupazione su movimenti truppe Bielorussia

- La Polonia sta osservando la situazione in Bielorussia e resta in contatto con i suoi alleati, ma non c'è motivo di preoccupazione per i movimenti di truppe ai confini. E' quanto ha dichiarato il viceministro della Difesa polacco, Wojciech Skurkiewicz, a proposito degli spostamenti di truppe bielorusse al confine occidentale con la Polonia. "Non sta accadendo nulla di straordinario. Non è nulla che ci preoccupi. Siamo in costante contatto con i nostri partner nella cornice dell'Alleanza nordatlantica", ha detto all'agenzia di stampa "Pap". (segue) (Vap)