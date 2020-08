Polonia: viceministro Difesa, nessuna preoccupazione su movimenti truppe Bielorussia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin ha istruito il comando operativo militare per predisporre un rafforzamento delle truppe ai confini occidentali del paese. Lo ha annunciato il ministro scrivendo su Telegram. La misura, secondo quanto dichiarato, viene presa in seguito delle istruzioni ricevute dal presidente Aleksandr Lukashenko. Secondo quanto indicato, il rafforzamento prevede il dispiegamento del battaglione missilistico Tochka, del battaglione Polonez e di alcuni droni e sistemi di difesa aerea. Lukashenko ha chiesto in precedenza al ministero della Difesa di Minsk di monitorare gli spostamenti delle truppe Nato verso la Polonia e la Lituania. Secondo quanto indicato da Lukashenko, inoltre, i militari bielorussi non dovrebbero esitare a spingersi nella direzione degli spostamenti delle truppe Nato. "Il ministero della Difesa dovrebbe prestare un'attenzione speciale ai movimenti delle truppe Nato verso Polonia e Lituania. Dobbiamo monitorare i loro spostamenti ed i loro piani", ha dichiarato il presidente bielorusso citato dall'agenzia di stampa "Belta". Lukashenko ha inoltre sottolineato che le Forze di sicurezza al confine devono assicurare che "militanti o armi" non facciano ingresso nel paese. (Vap)