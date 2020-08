Coronavirus: 26 i positivi nel resort di Santo Stefano, voci su possibile chiusura della Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salgono a 26 i positivi al coronavirus fra i turisti e il personale del villaggio Uvet di Santo Stefano, nell'arcipelago della Maddalena dove 470 persone si trovano in isolamento dopo che un uomo, che fa parte del personale della struttura, è stato ricoverato a Sassari perché positivo al Covid-19. Ad aggiornare i numeri di quello che pare essere un vero e proprio focolaio, è stato il sindaco di La Maddalena, Luca Carlo Montella che inizialmente aveva parlato di 24 positivi (19 dei quali membri del personale), cifra alla quale si sono aggiunte poco dopo altre due persone. Il sindaco ha segnalato dei problemi tecnici sugli ultimi 24 tamponi: "Ci stiamo attivando per individuare quali siano quelli residenti sul territorio e quali no – ha spiegato il primo cittadino - Stiamo anche attivando tutte le procedure rimesse alla competenza comunale". Intanto, scrive il "Corriere della Sera" nel suo sito web, fonti ministeriali parlano della possibilità che la Sardegna venga isolata dopo l'aumento dei casi di positività da Coronavirus: solo ieri erano 37, un numero pari a quelli registrati nel mese di aprile. (Rin)