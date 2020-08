Romania: presidente Iohannis, la scuola deve ripartire per non avere una generazione perduta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola non ricomincerà come al solito ma è molto chiaro che deve iniziare per non avere una generazione perduta. Lo ha detto il presidente della Romania, Klaus Iohannis, durante una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Cotroceni. "Ovviamente, quando uno studente ha dei sintomi, dovrebbe essere inviato dal medico per verificare quale è il problema. È molto chiaro che la scuola non inizierà come al solito. La scuola, però, deve iniziare, perché è inammissibile avere una generazione perduta", ha dichiarato Iohannis. Secondo il presidente romeno, i bambini devono andare a scuola, devono imparare, devono incontrare altri bambini della loro età, ma per questo hanno bisogno di regolamenti, ordine, procedure speciali per i periodi della pandemia. (segue) (Rob)