Romania: presidente Iohannis, la scuola deve ripartire per non avere una generazione perduta (2)

- "Il ministero dell'Istruzione e ministero della Salute stanno lavorando proprio a questo. Ci sono progetti di regolamento, sono in discussione e, in brevissimo tempo, saranno sicuramente approvati e resi pubblici. Le misure non sono complicate, quindi la gente non dovrebbe immaginare che apparirà un grosso libro di regole. No, le regole di base sono le stesse: mascherina, distanza, igiene. Il resto sono questioni specialistiche: cosa si fa se si scopre che uno studente è malato, cosa si fa quando ci sono davvero casi di malattia nella scuola, quale scuola venne chiusa e quale no. Questi sono già temi specializzati e saranno trattati da chi è specializzato", ha precisato il presidente. (segue) (Rob)