Romania: presidente Iohannis, la scuola deve ripartire per non avere una generazione perduta (3)

- Iohannis ha incoraggiato i genitori a mandare i propri figli a scuola. "Ovviamente, in caso di epidemia, i genitori monitoreranno attentamente la salute dei loro figli. E ovviamente hanno la loro parte di responsabilità. Incoraggio tutti a mandare i figli a scuola se sono sani, mentre se non sono sani li invito a tenerli a casa, a consultare il medico di famiglia. È così semplice. Non dobbiamo cercare soluzioni sofisticate e burocratiche, ma ognuno deve assumersi il proprio ruolo e la propria responsabilità, sia i genitori, che la scuola e le autorità locali", ha sottolineato il capo dello Stato. (Rob)