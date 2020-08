Repubblica Ceca: premier Babis, pronti ad accogliere manifestanti feriti in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca può fornire aiuti umanitari alla Bielorussia anche nella forma di assistenza medica ai feriti presso ospedali cechi. Lo ha detto il primo ministro ceco, Andrej Babis, dopo un incontro con Kryscina Syjanokova, rappresentante dell'associazione "Bielorussi in Repubblica Ceca". Syjanokova ha esortato il capo del governo a non riconoscere i risultati ufficiali delle elezioni presidenziali bielorusse, che hanno attribuito la vittoria al presidente uscente Aleksandr Lukashenko, e a non considerare quest'ultimo un interlocutore legittimo. A Babis è stato anche suggerito di unire le forze con il neonato consiglio di coordinamento creato dall'opposizione bielorussa per cercare di ottenere un avvicendamento pacifico del potere a Minsk e con l'ex candidata presidenziale Svetlana Tikhanovskaya, attualmente in Lituania. A tale proposta il premier ceco ha risposto dicendosi disponibile a negoziare con il consiglio e con Tikhanovskaya. (Vap)