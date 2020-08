India-Cina: confine conteso, in programma oggi riunione Meccanismo di consultazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in programma oggi un’altra riunione del Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento India-Cina sugli affari di confine (Wmcc) sul disimpegno militare lungo la linea di controllo effettiva (Lac), la zona di confine contesa. Lo riferisce la stampa indiana. La delegazione indiana sarà guidata dal sottosegretario aggiunto degli Esteri Naveen Srivastava, e quella cinese probabilmente dal direttore generale del dipartimento degli Affari oceanici e di confine del ministero degli Esteri Hong Liang. La precedente riunione si è svolta il 24 luglio; ci sono stati, inoltre, cinque cicli di colloqui militari di alto livello, ma il processo non ha registrato significativi progressi. I media di entrambi i paesi hanno segnalato, invece, che da ambo le parti gli aerei caccia più avanzati – i Rafale per l’Aeronautica indiana e i J-20 per quella cinese – sono stati inviati nelle basi più vicine ai confini. Secondo le indiscrezioni, da entrambi i lati in prossimità della sezione del Ladakh orientale della Lac ci sarebbero 30 mila militari. (segue) (Inn)