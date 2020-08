Colombia: Corte suprema respinge petizioni che chiedono revoca arresti per ex presidente Uribe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana l’ex presidente della Colombia Alvaro Uribe ha annunciato le sue dimissioni da senatore, nel quadro dell’inchiesta che lo vede coinvolto per presunti reati di frode e corruzione. In una missiva indirizzata al presidente del Senato, presidente del Senato, Arturo Char, e pubblicata sul suo profilo Twitter, Uribe fa riferimento agli arresti domiciliari ordinati nei suoi confronti; misura che, assicura, “viola otto garanzie processuali”. L’ex capo dello stato ha quindi fatto appello a una “riforma della giustizia” in Colombia, che possa “depoliticizzarla cambiando il sistema di elezione dei magistrati”. (segue) (Mec)