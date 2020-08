Colombia: Corte suprema respinge petizioni che chiedono revoca arresti per ex presidente Uribe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 13 agosto la Corte suprema di giustizia della Colombia ha comunicato in via ufficiale al Congresso l’ordine di arresto ai domiciliari dell’ex presidente Alvaro Uribe per i presunti reati di frode e corruzione, chiedendo che venga sospeso dal suo incarico di senatore, come previsto dalle leggi vigenti. La Corte ha inviato al presidente del Senato, Arturo Char, un documento nel quale si comunica la nuova situazione giuridica si Uribe. “Il senatore Alvaro Uribe Velez sconterà la privazione della libertà nel luogo di residenza segnalato a questo scopo, ovvero nella città di Monteria”, recita la comunicazione. La Corte sollecita quindi l’applicazione dell’articolo 277, che prevede la sospensione della carica di deputato in virtù di una sentenza giudiziaria. (segue) (Mec)