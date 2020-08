Colombia: Corte suprema respinge petizioni che chiedono revoca arresti per ex presidente Uribe (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema della Colombia ha ordinato lo scorso 4 agosto l'arresto dell'ex presidente Alvaro Uribe per i presunti reati di frode e corruzione. Lo ha riferito lo stesso Uribe in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. "La privazione della mia libertà mi causa una profonda tristezza per la mia signora, per la mia famiglia e per i colombiani che ancora credono che ho fatto qualcosa di buono per la patria", scrive Uribe. Si tratta della prima volta nella storia della Colombia che un ex capo di stato viene sottoposto a una misura di questo genere. Il caso è quello della presunta manipolazione del processo a Gulliermo Monsalve, un ex paramilitare che aveva accusato Uribe di aver patrocinato la nascita di un gruppo di "Autodefensas", formazioni armate illegali protagoniste della guerra intestina che ha ferito per decenni il paese. (segue) (Mec)