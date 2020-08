Mediterraneo orientale: premier greco Mitsotakis, Turchia avvii dialogo come "vicino civilizzato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato ieri dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel Consiglio europeo di settembre “tutte le opzioni sono sul tavolo” riguardo le attività "illegali" della Turchia nel Mediterraneo orientale. L’Unione europea, secondo Michel, è in “piena solidarietà” con Grecia e Cipro. Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, l'Unione europea deve intensificare la sua risposta alla crescente "aggressione" della Turchia nel Mediterraneo orientale perché è diretta contro l'intera Ue e non solo contro alcuni paesi membri. Dendias ha criticato il dispiegamento di navi da guerra da parte della Turchia per sostenere una nave da ricerca impegnata in un'ispezione "illegale" di idrocarburi nelle acque in cui Grecia e Cipro, membri dell'Ue, rivendicano diritti economici esclusivi. "L'escalation dell'aggressione turca è diretta contro l'Unione europea e di conseguenza anche la risposta dell'Europa deve essere intensificata per contrastarla", ha detto il ministro ellenico. (segue) (Gra)