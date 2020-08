Slovacchia: ministro Esteri soddisfatto dell'aiuto delle università ai giovani bielorussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Slovacchia, Ivan Korcok, ha espresso soddisfazione per le iniziative che l'università Comenio di Bratislava (Uk) e l'università tecnologica slovacca (Stu) hanno annunciato a favore dei giovani bielorussi. Lo ha riferito all'agenzia di stampa "Tasr" l'ufficio stampa del suo dicastero. "Personalmente sono molto soddisfatto della rapidità della risposta dei loro rettori al nostro invito a considerare aiuti ai bielorussi, in forma di borse di studio agli studenti che sono finiti nei guai in relazione agli eventi recenti", ha detto il capo della diplomazia di Bratislava. "Stiamo lavorando a progetti specifici e credo che li concluderemo il prima possibile, in modo da aiutare i bielorussi affinché possano studiare o concludere gli studi con noi. Sono in contatto con entrambi i rettori, ma soprattutto con il ministro dell'Istruzione e dell'Università, Branislav Grohling", ha continuato Korcok. (segue) (Vap)