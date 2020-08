Slovacchia: ministro Esteri soddisfatto dell'aiuto delle università ai giovani bielorussi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'università Comenio di Bratislava (Uk) e l'Università tecnologica slovacca (Stu) stanno monitorando attentamente la situazione in Bielorussia. Entrambe le università sono pronte ad assistere il ministero degli Esteri e a fornire le necessarie capacità organizzative, gestionali o ricettive, nonché supporto agli studenti bielorussi nei loro studi in Slovacchia. I rettori delle due università, Miroslav Fikar (Stu) e Marek Stevcek (Uk) hanno espresso l'auspicio che la situazione in Bielorussia, con il contributo delle attività della diplomazia slovacca, possa stabilizzarsi nel prossimo futuro, soprattutto per quanto riguarda la prospettiva di vita dei giovani. (Vap)