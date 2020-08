Usa: LeBron James annuncia il suo appoggio a Biden-Harris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La star della Nba LeBron James ha detto che ha intenzione aiutare la campagna per il candidato alla presidenza democratico Joe Biden e il suo candidato alla vicepresidenza, la senatrice Kamala Harris, prima delle elezioni di novembre. Lo riporta il sito "The Hill". Durante un'apparizione televisiva, i Los Angeles Laker hanno detto che intendono fare campagna per il biglietto Biden-Harris dopo aver ricevuto pressioni sul suo sostegno nel 2016 per la candidata alla presidenza democratica Hillary Clinton. "Penso che non c'è bisogno di dire quello che già si sa", ha detto James, da sempre impegnato in attivismo sociale, aggiungendo che "di sicuro" ha intenzione di sostenere Biden e Harris. (Nys)