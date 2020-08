Russia: Navalnyj ricoverato in ospedale, potrebbe essere stato avvelenato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il noto oppositore politico russo, Alekseij Navalnyj, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Omsk in seguito a un atterraggio d’emergenza di un aereo che stava rientrando da Tomsk a Mosca. Secondo quanto riferito dalla sua addetta stampa, Kira Yarmush, su Twitter durante il volo Navalnyj “si è sentito male”, un fatto che ha convinto il pilota del velivolo ad atterrare “con urgenza”. “Alekseij è stato avvelenato con una tossina”, ha scritto inoltre la portavoce, secondo cui prima di partire l’esponente politico russo non mostrava alcun sintomo. Attualmente Navalnyj si troverebbe in terapia intensiva in un ospedale di Omsk. (Rum)