Usa: Harris accetta la candidatura dem alla vicepresidenza ed esorta a votare per il futuro

- Nella terza serata della convention del Partito democratico Kamala Harris è diventata la prima donna nera e con origini in parte asiatiche candidata alla vicepresidenza degli Stati Uniti, al fianco di Joe Biden, da ieri candidato ufficiale alla presidenza. Nel suo discorso di accettazione della candidatura la senatrice della California ha riconosciuto che la “strada da percorrere non è facile”, ma ha espresso fiducia nella capacità del paese di rimanere unito per un futuro migliore, esortando i suoi connazionali a votare e ad agire pensando alle prossime generazioni. “Tra qualche anno questo momento sarà passato e i nostri figli e nipoti ci guarderanno negli occhi e ci chiederanno: ‘Dove eravate quando la posta in gioco era così alta?’ Diremo loro non solo come ci siamo sentiti, diremo loro cosa abbiamo fatto”, ha dichiarato Harris. (segue) (Nys)