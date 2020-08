Usa: Harris accetta la candidatura dem alla vicepresidenza ed esorta a votare per il futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La neocandidata ha parlato estesamente della sua vita personale e della visione politica condivisa con Biden. “Joe ci riunirà per porre fine a questa pandemia e si assicurerà che siamo preparati per la prossima. Joe ci riunirà per affrontare in modo diretto e smantellare l’ingiustizia razziale, portando avanti il lavoro di generazioni”, ha affermato. In apertura del suo discorso ha ricordato la madre, morta di cancro nel 2009, rammaricandosi di non poterla avere vicina in un momento così importante. “Mia madre mi ha insegnato che il servizio per gli altri dà scopo e significato alla vita. Oh, come vorrei che fosse qui stasera, ma so che mi sta guardando dall’alto”, ha detto Harris. La madre, Shyamala Gopalan, era giunta dall’India all’età di 19 anni per studiare medicina e all’Università della California di Berkeley, incontrò Donald Harris, giunto dalla Giamaica per studiare economia. (segue) (Nys)