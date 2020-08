Usa: Harris accetta la candidatura dem alla vicepresidenza ed esorta a votare per il futuro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Harris ha ricordato anche la sua amicizia con Beau Biden, figlio di Joe, morto di cancro nel 2015. I due, come procuratori generali, lei della California e lui del Delaware, fecero parte dello stesso gruppo che, dopo la crisi finanziaria originata nel 2007 dai mutui subprime, lavorò a un accordo con alcune grandi banche accusate di pratiche di credito scorrette. La candidata vicepresidente, raggiunta alla fine sul palco da Biden, ha reso omaggio alle donne nere che l’hanno preceduta nelle battaglie politiche e ha promesso di combattere per la nazione. “Combattiamo con convinzione. Combattiamo con speranza. Combattiamo con fiducia in noi stessi e un impegno reciproco. Per l’America che sappiamo essere possibile. L’America che amiamo”, ha dichiarato. (Nys)