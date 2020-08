Congo-Kinshasa: minacce a Denis Mukwege, Borrell esprime solidarietà ad attività diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Solo la lotta all'impunità può spezzare la spirale di violenza": questo messaggio espressione della saggezza del dottor Denis Mukwege guida l'azione dell'Ue nella Repubblica democratica del Congo. Lo ha scritto su Twitter l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell. “A lui e alle donne del Panzi Hospital esprimo il mio sostegno e la mia amicizia e condanno le minacce contro di lui”, ha aggiunto Borrell. Difensore dei diritti umani e co-vincitore del Premio Nobel per la pace, Mukwege è stato preso di mira nei giorni scorsi per aver condannato un'ondata di recenti uccisioni commesse da gruppi armati nelle province del Sud Kivu e dell'Ituri nella Repubblica democratica del Congo. Mukwege ha inoltre condotto una campagna a favore dell’apertura di indagini e procedimenti penali per le atrocità che hanno causato la morte di milioni di persone nella regione tra il 1993 e il 2003. Quest’attività ha spinto migliaia di donne e ragazze vittime di violenze a cercare e ricevere cure dal dottor Mukwege e dai suoi colleghi al Panzi Hospital. (Beb)