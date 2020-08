Pomezia: incendio ad attività industriale, 6 capannoni distrutti, al lavoro vigili fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vigili del fuoco al lavoro in via Valle Caia, a Pomezia, per un vasto incendio ad un'attività industriale. L'area coinvolta è circoscritta, al suo interno sono presenti 8 capannoni. Sei, usati come depositi di pneumatici per auto e mezzi industriali, sono stati completamente distrutti dalle fiamme. La sala operativa del comando provinciale di Roma ha inviato 8 squadre con il supporto di una autobotte kilolitrica (capiente litri 18.000). Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte. Presenti sul posto i carabinieri e il personale del 118. (Rer)